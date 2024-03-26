Seda Sayan boşanıyor mu? Seren Serengil’den kavgada söylenmeyecek sözler! Sosyal medyanın diline düştü: O da senin çocuğun yaşında...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu ve iki sene önce nikah masasına oturdu. Sosyal medyada romantik paylaşımlarda bulunan çift, bir kez daha aralarındaki yaş farkıyla gündeme geldi. Seren Serengil, "Seda Sayan boşanıyor mu?" sorusuna kayıtsız kalmadı ve verdiği cevapla adeta sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...