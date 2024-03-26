Seda Sayan boşanıyor mu? Seren Serengil’den kavgada söylenmeyecek sözler! Sosyal medyanın diline düştü: O da senin çocuğun yaşında...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, aradığı aşkı Çağlar Ökten'de buldu ve iki sene önce nikah masasına oturdu. Sosyal medyada romantik paylaşımlarda bulunan çift, bir kez daha aralarındaki yaş farkıyla gündeme geldi. Seren Serengil, "Seda Sayan boşanıyor mu?" sorusuna kayıtsız kalmadı ve verdiği cevapla adeta sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
Seda Sayan, canlı yayında evlilik teklifini kabul ettiği Çağlar Ökten ile 2022 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, aralarındaki yaş farkıyla ise uzun süre gündem oldu.
Eleştirilere kulak tıkayıp sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını gözler önüne seren ikili, son olarak Seren Serengil'in yorumuyla gündeme geldi.
Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil bu defa Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in arasındaki yaş farkını eleştirdi.