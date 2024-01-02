Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten'e fena yükseldi "Kocam da kocam" Aşka gelen Sayan'dan fotoğraf bombardımanı

Magazin dünyasının attığı her adımla olay yaratan kadını Seda Sayan Seda Sayan, 2022 yılının başların Çağlar Ökten'le evlendi. Şimdilerde eşiyle beraber bol bol paylaşım yapan Sayan yine aşka geldi. 2024 yılında eşi Ökten'le Londra'da karşılaşayan Sayan sonrasında eşiyle bol bol paylaşım yaptı. Kadırgalı "Kocam da kocam" notunu eklemeyi ihmal etmedi.