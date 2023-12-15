Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten'e fena yükseldi aşka geldi: "Sevgilim" 4 milyon dolarlık lüks villasıyla çok konuşulan Kadırgalı...

Magazin dünyasının attığı her adımla olay yaratan kadını Seda Sayan Seda Sayan, 2022 yılının başların Çağlar Ökten'le evlendi. Şimdilerde eşiyle beraber bol bol paylaşım yapan Sayan yine aşka geldi. Eşi Çağlar Ökten'le Frankfurt'a uçan Sayan "Sevgilim" dedi ve eşiyle romantik bir pozunu yayınladı. İşte Sayan'ın olay yaratan o paylaşımı...