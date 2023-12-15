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Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten'e fena yükseldi aşka geldi: "Sevgilim" 4 milyon dolarlık lüks villasıyla çok konuşulan Kadırgalı...

Magazin dünyasının attığı her adımla olay yaratan kadını Seda Sayan Seda Sayan, 2022 yılının başların Çağlar Ökten'le evlendi. Şimdilerde eşiyle beraber bol bol paylaşım yapan Sayan yine aşka geldi. Eşi Çağlar Ökten'le Frankfurt'a uçan Sayan "Sevgilim" dedi ve eşiyle romantik bir pozunu yayınladı. İşte Sayan'ın olay yaratan o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 17:02 Güncelleme 15 Aralık 2023, 17:12
Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten’e fena yükseldi aşka geldi: Sevgilim 4 milyon dolarlık lüks villasıyla çok konuşulan Kadırgalı... 1

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten’e fena yükseldi aşka geldi: Sevgilim 4 milyon dolarlık lüks villasıyla çok konuşulan Kadırgalı... 2

Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.

Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten’e fena yükseldi aşka geldi: Sevgilim 4 milyon dolarlık lüks villasıyla çok konuşulan Kadırgalı... 3

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

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