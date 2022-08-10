Seda Güven’den karnı burnunda bahçe pozları! ‘Kolay doğum için tıkla’ deyip beyazlar içinde şov yaptı! Doğuma günler kala...
Ekmek Teknesi adlı dizi ile oyunculuk hayatına başlayan Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, doğuma günler kalan yeni bir paylaşımda bulundu. Biricik oğluyla bahçede verdiği karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Güven, beyazlar içinde adeta şov yaptı. Paylaşımına "Kolay doğum için tıkla" notunu ekleyen ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte ikinci bebeğine hamile olan Seda Güven'in son hali...
10.08.2022 21:05 - Son Güncelleme: 10.08.2022 21:05
Seda Güven, 2002-2005 yılları arasında Ekmek Teknesi adlı dizi ile oyunculuk hayatına başladı. Kariyerindeki asıl çıkışı ise 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi ile yaşadı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturdu.
Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Güven karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı.