Seda Bakan’ın değişimi öyle böyle değil! İmaj tazeleyen oyuncu son halini paylaştı gören şaştı kaldı
Seda Bakan'ın değişimi öyle böyle değil! Ünlüler dünyasının sempatik oyuncuları arasında yer alan Seda Bakan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını şaşkına çevirdi. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla adeta bambaşka birine dönüşen Bakan, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Seda Bakan'ın son hali, takipçilerini ikiye böldü. İşte imaj tazeleyen oyuncu son hali…
21.06.2021 19:58
- Son Güncelleme: 21.06.2021 20:50
Ünlüler dünyasının sempatik oyuncuları arasında yer alan Seda Bakan, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyattı.
Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.
Seda Bakan, yeni imajını sergilediği paylaşımına "Bir süre sarışınım a dostlar… Olmuş mu?" notunu ekleyerek takipçilerinin fikrini sordu.
Ancak Bakan'ın son hali, takipçilerini ikiye böldü. Ünlü oyuncun eski halinin daha iyi olduğunu savunan takipçileri, "Hemen koyuya dön", "Sarı herkesi olduğu gibi sedayı da yaşlı göstermiş" yorumlarında bulundu.
Bakan'ın yeni imajını beğenenler ise "Güzele ne yakışmaz", "Kesinlikle senin rengin, çok geç kalmışsın", "Bayıldım, harika görünüyorsun" yorumlarında bulundu.