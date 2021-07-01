Seda Bakan’dan bikini şov! İmaj tazeleyen oyuncu tatil pozuyla sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı
Seda Bakan'dan bikini şov! İmaj tazeleyen oyuncu tatil pozuyla sosyal medyayı salladı… Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde imaj değiştirerek gündem olmuştu. Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatarak adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise bikinili pozuyla çok konuşuldu. Şu sıralar tatilde olan Seda Bakan'ın bikinili pozu, sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ünlü oyuncu Seda Bakan'ın çok konuşulan tatil pozu…
01.07.2021 17:53
- Son Güncelleme: 01.07.2021 17:53
7 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Doğum kilolarından hızla kurtularak tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde de imaj değiştirerek adından söz ettirdi.
Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatan oyuncu, yeni imajıyla takipçilerinden tam not alırken sosyal medya hesabında dikkat çeken yeni bir paylaşımda bulundu.
Şu sıralar tatilde olan Seda Bakan, bikinili bir pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun tatil pozu, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.