Seda Bakan’dan bikini şov! İmaj tazeleyen oyuncu tatil pozuyla sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı

Seda Bakan'dan bikini şov! İmaj tazeleyen oyuncu tatil pozuyla sosyal medyayı salladı… Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde imaj değiştirerek gündem olmuştu. Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatarak adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise bikinili pozuyla çok konuşuldu. Şu sıralar tatilde olan Seda Bakan'ın bikinili pozu, sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ünlü oyuncu Seda Bakan'ın çok konuşulan tatil pozu…

01.07.2021 17:53 - Son Güncelleme: 01.07.2021 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





