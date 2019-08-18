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Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı! İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızlarının ilk görüntüsü!

Seda Bakan ile müzisyen eşi Ali Erel, geçtiğimiz Cuma günü kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Ünlü çiftin çocuklarının yüzünü gösterip göstermeyeceği merak konusuydu. 33 yaşındaki Seda Bakan, diğer ünlü isimlerin aksine kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı. İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızları Leyla ve diğer ünlülerin çocukları...

18.08.2019 10:31 - Son Güncelleme: 18.08.2019 10:32
Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı! İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızlarının ilk görüntüsü!

Seda Bakan ile eşi Ali Erel, geçtiğimiz Cuma günü ilk çocukları Leyla'yı kucaklarına aldı. Kızının yüzünü gösterip göstermeyeceği merak edilen oyuncu Seda Bakan, kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı. İşte Seda Bakan'ın kızı Leyla ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı! İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızlarının ilk görüntüsü!

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Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı! İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızlarının ilk görüntüsü!

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Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı! İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızlarının ilk görüntüsü!
Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı! İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızlarının ilk görüntüsü!

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