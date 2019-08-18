Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı! İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızlarının ilk görüntüsü!

Seda Bakan ile müzisyen eşi Ali Erel, geçtiğimiz Cuma günü kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Ünlü çiftin çocuklarının yüzünü gösterip göstermeyeceği merak konusuydu. 33 yaşındaki Seda Bakan, diğer ünlü isimlerin aksine kızı Leyla'nın yüzünü saklamadı. İşte Seda Bakan - Ali Erel çiftinin kızları Leyla ve diğer ünlülerin çocukları...

18.08.2019 10:31 - Son Güncelleme: 18.08.2019 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





