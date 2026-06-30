Bakan, şunları söyledi:

Bir şey olmadı, birbirimizden uzaklaştık. Aslında konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar almadık. Birbirimizi kırdığımıza da inanmıyorum. Gerçekten bir gerginlik oldu demiyorum. Bilmiyorum, ben onu kırmış olabilirim. Ama benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece şunu anladım; belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor, bunları düşünmeye başladım sadece.