Aynı kıyafetle el ele kız kardeşlik pozu vermişlerdi! Seda Bakan aylar sonra Hadise hakkında konuştu: “Onu kırmış olabilirim”
Başrolünü üstlendikleri Esas Oğlan dizisinin galasına aynı kıyafetlerle katılıp el ele çekildikleri pozlarla "kız kardeşlik" mesajı veren Seda Bakan ve Hadise, dostluklarıyla parmak ısırtırken bir anda işler tersine dönmüş ve ikili arkadaşlıklarını sonlandırmıştı. Seda Bakan ve Hadise arasındaki gizemli küslükte yeni perde aralandı. Magazin dünyasında uzun süre gündem olan o süreçle ilgili sessizliğini bozan Seda Bakan, eski dostu ve rol arkadaşı Hadise hakkında ilk kez konuştu
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