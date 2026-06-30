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Aynı kıyafetle el ele kız kardeşlik pozu vermişlerdi! Seda Bakan aylar sonra Hadise hakkında konuştu: “Onu kırmış olabilirim”

Başrolünü üstlendikleri Esas Oğlan dizisinin galasına aynı kıyafetlerle katılıp el ele çekildikleri pozlarla "kız kardeşlik" mesajı veren Seda Bakan ve Hadise, dostluklarıyla parmak ısırtırken bir anda işler tersine dönmüş ve ikili arkadaşlıklarını sonlandırmıştı. Seda Bakan ve Hadise arasındaki gizemli küslükte yeni perde aralandı. Magazin dünyasında uzun süre gündem olan o süreçle ilgili sessizliğini bozan Seda Bakan, eski dostu ve rol arkadaşı Hadise hakkında ilk kez konuştu

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Seda Bakan ve Hadise cephesinde yeni gelişme

Magazin dünyasında bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve dostluklarını iş hayatına da taşıyan Seda Bakan ve Hadise'nin arasındaki görünmez duvarlar ilk kez aralandı. Birlikte başrolü üstlendikleri dizinin ardından aralarına kara kedi giren ikili, uzun süredir küslük haberleriyle gündemi meşgul ediyordu. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Seda Bakan, Hadise ile arkadaşlıklarının neden bittiğine dair sessizliğini bozdu.

Seda Bakan ile Hadise kavga mı etti?

Daha önce iki ismi birlikte programında ağırlayan Altaylı'nın, "Kavga edeceğinizi o gün hissetmiştim" çıkışı üzerine Bakan, iddialara doğrudan yanıt verdi. Aralarında büyük bir kavga yaşanmadığını belirten oyuncu, yaşananları anlattı.

Seda Bakan’dan Hadise açıklaması

Bakan, şunları söyledi:

Bir şey olmadı, birbirimizden uzaklaştık. Aslında konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar almadık. Birbirimizi kırdığımıza da inanmıyorum. Gerçekten bir gerginlik oldu demiyorum. Bilmiyorum, ben onu kırmış olabilirim. Ama benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece şunu anladım; belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor, bunları düşünmeye başladım sadece.

Seda Bakan ile Hadise arasında neler oldu?

OLAYIN GEÇMİŞİ: GALADAKİ EL ELE POZDAN "SERİ LIKE" KRİZİNE

İkilinin arasının açılmasına neden olan olaylar zinciri, başrolünde yer aldıkları dijital projenin ardından başladı. Seda Bakan her ne kadar "Bir şey olmadı, birbirimizden uzaklaştık" dese de o dönem konuşulanlar ve karşılıklı yapılan hamleler bambaşkaydı. Projenin beğenilmemesi ve Hadise'nin oyunculuğuna yönelik gelen eleştirilerin, ikilinin arasındaki iplerin kopmasına neden olduğu iddia ediliyordu. Peki bu iddialar nasıl ortaya atıldı ve ikili arasında neler yaşandı? İşte detaylar...

Seda Bakan’ın seri like açıklaması

Sosyal medyada Hadise'nin oyunculuğu eleştirilirken bir kullanıcının Seda Bakan'a yaptığı "Harcattın kendi kendini ya" yorumunu Bakan'ın beğenmesi krizin fitilini ateşledi. Bakan daha sonra bu hamlesini "Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır" diyerek savunsa da bu açıklama inandırıcı bulunmadı.

Seda Bakan ile Hadise arasında kılıçlar çekildi

KILIÇLAR ÇEKİLDİ: TAKİPTEN ÇIKMA VE MASADAN DIŞLAMA

Bu hamle sonrası Hadise, Seda Bakan'la olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Nedeni anlaşılamayan bu tepkiye bir yenisi daha eklendi ve Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz de Bakan'ı takip etmeyi bıraktı. Bakan da bu hamleye kayıtsız kalmayarak Açıkgöz'ü takipten çıktı.

Seda Bakan arkadaş grubundan dışlandı mı?

Kriz, Hadise'nin "kız grubu" hamlesiyle tamamen büyüdü. Hadise; düzenli olarak görüştüğü Selin Çebi, Melissa Tahincioğlu ve Seda Ceyhan'ın yer aldığı kız grubuyla buluştu ancak bu kez masada Seda Bakan yer almadı. Bu kareyle arkadaş grubundan dışlandığı yorumları yapılan Seda Bakan ise sosyal medyadan peş peşe ağır göndermelerde bulundu.

Seda Bakan’dan alıntılı gönderme

İlk olarak Tolstoy'un şu sözünü paylaştı:

"Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar."

Hızını alamayan oyuncu, hemen ardından şu mesajı yayınladı:

"Yusuf suresi şunu anlatır: Bugün ağlayan, yarın mutlaka gülecektir. Allah'a güven"

Seda Bakan ile Hadise hakkında merak edilenler

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Seda Bakan ve Hadise neden küstü?

Seda Bakan ve Hadise, birlikte rol aldıkları "Esas Oğlan" dizisi sonrası uzaklaştı. Krizin asıl sebebinin Seda Bakan'ın, Hadise'nin oyunculuğunu eleştiren bir sosyal medya gönderisini beğenmesi olduğu ileri sürüldü. Ancak Bakan yaptığı son açıklamada "Bir şey olmadı, birbirimizden uzaklaştık. Aslında konuşmadan uzaklaştık" dedi.

Hadise küslük sonrası ne yaptı?

Hadise, Seda Bakan'ın eleştirel beğenisi üzerine oyuncuyla olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

Seda Bakan küslük iddialarına ne yanıt verdi?

Seda Bakan, kavga etmediklerini, sadece konuşmadan zamanla birbirlerinden uzaklaştıklarını belirterek "Belki ben onu kırmışımdır" ifadesini kullandı.


*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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