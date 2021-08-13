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Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu

Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Ünlü oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, sarı derin dekolteli bluzu ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Yayınladığı fotoğrafların birinde minik kızı Leyla ile kamera karşısına geçen Seda Bakan, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bakan güzelliği ile dikkat çekerken minik Leyla sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. İşte Seda Bakan'ın o pozları...

13.08.2021 19:38 - Son Güncelleme: 13.08.2021 19:38
Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ali Erel ile 2015 yılında nikah masasına oturan Seda Bakan, 2019'da kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

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Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu

Oyunculuğunun yanı sıra aile yaşantısıyla da beğeni toplayan Bakan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sarı derin dekolteli bluzuyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, deniz kenarında verdiği pozları art arda Instagram hesabında paylaştı.

Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu

Yayınladığı fotoğrafların birinde minik kızı Leyla ile kamera karşısına geçen Seda Bakan, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu

Takipçileri, yeşil gözlükleriyle dikkat çeken Bakan'ın "Gözlüğüm şekil, önümden çekil" notunu eklediği paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

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