Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu
Seda Bakan derin dekoltesi ile objektif karşısına geçti! Ünlü oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, sarı derin dekolteli bluzu ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Yayınladığı fotoğrafların birinde minik kızı Leyla ile kamera karşısına geçen Seda Bakan, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bakan güzelliği ile dikkat çekerken minik Leyla sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. İşte Seda Bakan'ın o pozları...
13.08.2021 19:38
- Son Güncelleme: 13.08.2021 19:38