Seda Bakan beyaz süper mini elbisesi ile ilgi odağı oldu! Peş peşe paylaştı sosyal medyayı salladı herkes tek bir şeyi merak etti
Seda Bakan beyaz süper mini elbisesi ile ilgi odağı oldu! Geçtiğimiz günlerde radikal bir kararla imaj değiştiren ve yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Seda Bakan, son hali ile uzun bir süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Bakan, beyaz mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Seda Bakan'ın çok konuşulan o pozları...
16.07.2021 17:53
- Son Güncelleme: 16.07.2021 18:23
Ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde yıllardır koyu renk olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatarak gündeme gelmişti.
Bakan'ın yeni imajı uzun süre gündem olurken hayranlarını ikiye bölmüştü. Bir kısım Seda Bakan'ın yeni haline tam not verirken bir kısım ise eski saç renginin ünlü oyuncuya daha çok yakıştığını savunmuştu.
Seda Bakan şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Bakan, beyaz mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.