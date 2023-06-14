Seda Akgül'ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Kısmetse Olur'dan eser yok! Mayolu pozunu paylaştı gören inanamadı
Ekranlardan bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül Instagram'da son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce pek çok programında sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül sonrasında elini eteğini her şeyden çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Akgül son haliyle herkesi şaşırttı. Önceki gün "Zayıflayıp gaza geldim" deyip mayolu pozunu paylaşan Akgül şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
14.06.2023 10:33 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:34
Akgül'ün değişimi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İşte başta Seda Akgül olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.