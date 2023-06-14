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Haberler Magazin Seda Akgül'ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Kısmetse Olur'dan eser yok! Mayolu pozunu paylaştı gören inanamadı

Seda Akgül'ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Kısmetse Olur'dan eser yok! Mayolu pozunu paylaştı gören inanamadı

Ekranlardan bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül Instagram'da son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce pek çok programında sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül sonrasında elini eteğini her şeyden çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Akgül son haliyle herkesi şaşırttı. Önceki gün "Zayıflayıp gaza geldim" deyip mayolu pozunu paylaşan Akgül şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

14.06.2023 10:33 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:34
Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Kısmetse Olur’dan eser yok! Mayolu pozunu paylaştı gören inanamadı

Kısmetse Olur'un eski sunucusu Seda Akgül bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

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Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Kısmetse Olur’dan eser yok! Mayolu pozunu paylaştı gören inanamadı

İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki ünlü isim, fazla kilolarını vermeye başlayınca mayolu pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Kısmetse Olur’dan eser yok! Mayolu pozunu paylaştı gören inanamadı

Akgül'ün değişimi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İşte başta Seda Akgül olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Kısmetse Olur’dan eser yok! Mayolu pozunu paylaştı gören inanamadı

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Zeynep Tokuş

Seda Akgül’ün son halini görenler gözlerine inanmadı! Kısmetse Olur’dan eser yok! Mayolu pozunu paylaştı gören inanamadı
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