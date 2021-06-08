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Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! İşte yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler'in o pozları...

Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler, tatil paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çeken Seçkin Piriler, Hakan ve Volkan Tangöze adındaki oğulları ile birlikte Bodrum tatilinde. "Story'de kalmasın dediler yorumlarda bende paylaşıveriyim dedim" notuyla aynı fotoğrafı siyah beyaz ve renkli olmak üzere iki kez paylaşan Seçkin Piriler, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte 2 çocuk annesi Seçkin Piriler'den yıllara meydan okuyan pozlar...

08.06.2021 18:05 - Son Güncelleme: 08.06.2021 18:12
Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! İşte yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler'in o pozları...

Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! Yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler tatil paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminde.

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Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! İşte yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler'in o pozları...

Seçkin Piriler, Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. 1998 yılında katıldığı yarışmada ikinci seçildi. Ardından mankenlik ve modelliğe başladı. Birçok markanın defilesinde yer aldı.

Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! İşte yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler'in o pozları...

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlendi. Hakan ve Volkan adında iki oğlu bulunan Piriler, 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! İşte yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler'in o pozları...

İşte bikinili pozlarının ardından yaşıyla gündeme gelen Seçkin Piriler başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! İşte yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler'in o pozları...