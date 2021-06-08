Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! İşte yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler'in o pozları...

Seçkin Piriler bikinili pozlarıyla gençlik yıllarına taş çıkarttı! yaşıyla şaşırtan Seçkin Piriler, tatil paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çeken Seçkin Piriler, Hakan ve Volkan Tangöze adındaki oğulları ile birlikte Bodrum tatilinde. "Story'de kalmasın dediler yorumlarda bende paylaşıveriyim dedim" notuyla aynı fotoğrafı siyah beyaz ve renkli olmak üzere iki kez paylaşan Seçkin Piriler, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte 2 çocuk annesi Seçkin Piriler'den yıllara meydan okuyan pozlar...

08.06.2021 18:05 - Son Güncelleme: 08.06.2021 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





