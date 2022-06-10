Şebnem Dönmez’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı o da kendisi gibi çok ünlüymüş! Meğer 9 Kere Leyla, Neredesin Firuze...
Şebnem Dönmez'in eski eşi bakın kim çıktı! Kuzey Güney, Medcezir gibi yapımlarda uzun süre rol alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, Uğur Aslan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Afara programına konuk oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalayan Dönmez'in özellikle aşk hayatı araştırıldı. İnternet kullanıcıları, en çok "Şebnem Dönmez evli mi?", "Şebnem Dönmez'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şebnem Dönmez'in kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...
10.06.2022 20:30 - Son Güncelleme: 10.06.2022 20:30
Uğur Aslan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Afara programına konuk olmasının üzerine gündeme gelen Şebnem Dönmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?
7 Mayıs 1974 tarihinde Salzgitter'de dünyaya gelen Şebnem Dönmez, 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Bir süre sunuculuk yaparak izleyiciyle buluşan Dönmez, 2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi.