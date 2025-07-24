Scarlett Johansson'ın güzellik sırrı sonunda ortaya çıktı! Her sabah bununla güne başlıyor

📌 Trans yağlara hayır, doğal yağlara evet

Güzelliğinin ve enerjisinin ardında yatan en önemli unsurun doğru yağ tüketimi olduğunu vurgulayan Johansson, trans yağları tamamen hayatından çıkardığını belirtti. İşlenmiş gıdalardan uzak duran oyuncu, "Sızma zeytinyağı, avokado ve kinoa benim mutfağımın demirbaşları" diyerek sağlıklı beslenme felsefesini özetledi.

📌 Peynir aşkı: 'Vazgeçilmezim' diyor

Scarlett Johansson'ın itirafı ise peynire olan sevgisiyle ilgili oldu. "Ne olursa olsun soframda mutlaka peynir olur. Bu benim için bir zevk değil, bir ihtiyaç" diyerek her gün mutlaka peynir tükettiğini dile getirdi. Diyetinde yer verdiği peynir türleri arasında ise daha çok keçi peyniri ve az tuzlu seçenekler yer alıyor.