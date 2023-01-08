Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'in evini görenler şaşkınlık geçirdi! Avizenin fiyatı ağızları açık bıraktı, sosyal medya: "Şaka mı bu?"
Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'in evini görenler şaşkınlık geçirdi! Avizenin fiyatı ağızları açık bıraktı, sosyal medyada ünlü isme "Şaka mı bu?" yorumları yağdı. 5 sene önce Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturan Aslı Hünel'in kahverengi tonlarının hakim olduğu sade dekore edilmiş salonu dikkat çekti. Salonunda büyük bir masaj koltuğu bulunan ve sadelikten yana olduğunu söyleyen Hünel'in avizesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
08.01.2023 12:43 - Son Güncelleme: 08.01.2023 12:50
Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'in evini görenler şaşkınlık geçirdi! Avizenin fiyatı ağızları açık bıraktı, sosyal medyada "Şaka mı bu?" yorumları yağdı.
Merve Boluğur'a Mert Aydın'la düğüjnünde 10 tam altın takan Aslı Hünel servet değerindeki evinin kapılarını açtı!
Gelin Evi'nin 1000. haftasında yarışmacılara bir sürpriz yapıldı. Haftanın özel olmasını isteyen sunucu Aslı Hünel, bu kez servet değerindeki evinin kapılarını açtı.
5 sene önce Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturan Aslı Hünel'in kahverengi tonlarının hakim olduğu sade dekore edilmiş salonu dikkat çekti.