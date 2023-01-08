Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel'in evini görenler şaşkınlık geçirdi! Avizenin fiyatı ağızları açık bıraktı, sosyal medya: "Şaka mı bu?"

AVİZESİ 85 BİN TL

Salonunda büyük bir masaj koltuğu bulunan ve sadelikten yana olduğunu söyleyen Hünel'in avizesinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü isim, özel tasarım salon avizesinin fiyatının 85 bin TL olduğunu söyledi.