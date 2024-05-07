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Saruhan Hünel kalbinden ameliyat oldu! İlk açıklama kardeşi Aslı Hünel’den geldi! İşte son sağlık durumu...

Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Tilki Ekrem karakteriyle hafızalara kazınan Saruhan Hünel, apar topar ameliyata alındı. Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise sanatçı kardeşi Aslı Hünel'den geldi. İşte Saruhan Hünel'in son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:49 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 09:02
Saruhan Hünel kalbinden ameliyat oldu! İlk açıklama kardeşi Aslı Hünel’den geldi! İşte son sağlık durumu... 1

1998-2002 yılları arasında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Tilki Ekrem karakteriyle hafızalara kazınan Saruhan Hünel, sevenlerini korkuttu.

Saruhan Hünel kalbinden ameliyat oldu! İlk açıklama kardeşi Aslı Hünel’den geldi! İşte son sağlık durumu... 2

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel, apar topar ameliyata alındı.

Saruhan Hünel kalbinden ameliyat oldu! İlk açıklama kardeşi Aslı Hünel’den geldi! İşte son sağlık durumu... 3

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel, sevenlerinden dua istedi ardından ise yeni bir açıklamada bulundu.

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