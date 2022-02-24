Sarp Levendoğlu’nun eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Sarp Levendoğlu'nun eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Emret Komutanım dizisinde birlikte rol aldığı Arda Kural'ın açıklamalarıyla gündeme gelen Sarp Levendoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Sarp Levendoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Sarp Levendoğlu'nun bir dönem ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sarp Levendoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
24.02.2022 01:53 - Son Güncelleme: 24.02.2022 01:53
Sarp Levendoğlu, Emret Komutanım dizisinde birlikte rol aldığı Arda Kural'ın açıklamalarının ardından gündem oldu.
Sarp Levendoğlu'nun bir dönem ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.