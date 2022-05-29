Sarp Levendoğlu ile 15 yaş küçük aşkı Naz Çağla Irmak ayrıldı, nedeni bakın neymiş! Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı...
Sarp Levendoğlu ile kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ayrıldı. Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı... Sarp ile Naz Çağla'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı. 40 yaşındaki oyuncu Sarp Levendoğlu'nun Naz Çağla Irmak ile aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2014-2017 yılları arasında oyuncu Birce Akalay ile evli kalan ve aha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu ile 25 yaşındaki Irmak'ın beraberliğini daha birinci yılını tamamlamadan sona erdi.
29.05.2022 14:56 - Son Güncelleme: 29.05.2022 14:56
Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı... Sarp Levendoğlu ile 15 yaş küçük aşkı Naz Çağla Irmak ayrıldı, nedeni bakın neymiş!
Üç yıl evli kaldığı Birce Akalay'dan dört sene önce ayrılan ünlü oyuncu Sarp Levenoğlu, Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Sarp Levendoğlu, ''Demir Kadın Neslican'' filmi için saçlarını kazıtması ile gündeme gelen Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başlamıştı.
Söz konusu filmde Neslican Tay'a hayat veren Naz Çağla Irmak Instagram hesabının hikaye bölümünden Sarp Levendoğlu ile çekildiği samimi kareyi kalp emojisi ile paylaşarak aşkını ilan etmişti.