Sarp Levendoğlu biricik aşkı Naz Çağla Irmak ile ilk kez görüntülendi! Ünlü çift bakın nasıl yakalandı
Sarp Levendoğlu biricik aşkı Naz Çağla Irmak ile ilk kez görüntülendi! Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, meslektaşı Naz Çağla Irmak ile yeni bir aşka yelken açarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift, aşk haberlerinin ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Başrolünde yer aldığı 'Amacı Olmayan Grup AOG' filminin galasında sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıyan Naz Çağla Irmak ise utangaç tavırlarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
Sarp Levendoğlu, bir süre önce Naz Çağla Irmak ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu.
Sarp Levendoğlu ile Naz Çağla Irmak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken ikilinin yanak yanağa paylaştığı samimi poz iddiaları güçlendirmişti.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER!
Sarp Levendoğlu, Naz Çağla Irmak'ın başrolünde yer aldığı 'Amacı Olmayan Grup AOG' filminin galasında objektiflere yansıdı.
Böylelikle ikili, çıkan haberlerin ardından ilk kez görüntülenmiş oldu. Muhabirlerin 'Hem filminiz hem de ilişkiniz hayırlı olsun' sözlerine 'Teşekkürler' diyerek karşılık veren Naz Çağla Irmak'ın utangaç tavırları ise dikkat çekti.
Sarp Levendoğlu ile Naz Çağla Irmak'ın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise ünlü isimlerin sevgilileri merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...