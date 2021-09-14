Sarp Levendoğlu biricik aşkı Naz Çağla Irmak ile ilk kez görüntülendi! Ünlü çift bakın nasıl yakalandı

Böylelikle ikili, çıkan haberlerin ardından ilk kez görüntülenmiş oldu. Muhabirlerin 'Hem filminiz hem de ilişkiniz hayırlı olsun' sözlerine 'Teşekkürler' diyerek karşılık veren Naz Çağla Irmak'ın utangaç tavırları ise dikkat çekti.