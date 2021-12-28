Sarp Akkaya’nın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Gören hayran kaldı güzelliğiyle büyüledi meğer o da sanat camiasındanmış...
Sarp Akkaya'nın gözlerden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Şimdilerde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu ile başrolü üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sarp Akkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aile hayatı merak konusu oldu. Ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncu olan Sarp Akkaya'nın eşini görenler ise şaştı kaldı. Akkaya'nı Tarık Sezer orkestrasının vokallerinden olan güzeller güzeli eşine iltifat yağarken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Sarp Akkaya'nın eşi...
28.12.2021 22:16
- Son Güncelleme: 28.12.2021 22:16
Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sarp Akkaya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Esra Akkaya ve Kaya Akkaya ile kardeş olan Sarp Akkaya'nın özellikle ailesi merak edildi. Akkaya'nın eşini görenler ise şaştı kaldı.