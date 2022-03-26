Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Cansever memleketiyle şaşırttı! Duyan şaştı kaldı bakın 54 yaşındaki Cansever aslen nereli çıktı
Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Cansever, arabesk şarkılarının söylendiği bölüme sesi ve yorumuyla damga vurdu. 1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip Yemen türküsünü seslendiren Cansever'in hayatı da merak edip araştırmaya başladı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan şarkıcının özellikle memleketi merak edilerek "Cansever aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı. Şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Cansever aslen nereliymiş...
26.03.2022 22:38 - Son Güncelleme: 26.03.2022 22:38
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oldu.
Birçok internet kullanıcısı da bakın 54 yaşındaki Cansever'in hayatını merak edip araştırmaya başladı.
1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip Yemen türküsünü seslendiren şarkıcının özellikle memleketi merak edildi.
İnternet kullanıcıları özellikle "Cansever aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.