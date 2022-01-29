Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Arif Şentürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan şaştı kaldı Makedonya'da dünyaya gelen sanatçı meğer...
Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Arif Şentürk bakın kaç yaşındaymış! Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin cumartesi akşamları sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu olan Arif Şentürk'ün hayatı merak konusu oldu. Özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlü olan sanatçı hakkında en çok "Arif Şentürk kaç yaşında?", "Arif Şentürk kaç doğumlu?" sorularının yanıtı aratıldı. Şentürk'ün yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Arif Şentürk kaç yaşındaymış...
29.01.2022 23:48
- Son Güncelleme: 29.01.2022 23:48
Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu oldu.
Televizyon izleyicileri ise Şentürk'ün hayatını merak edip araştırmaya başladı. Sanatçı hakkında en çok "Arif Şentürk kaç yaşında?", "Arif Şentürk kaç doğumlu?" sorularının yanıtı aratıldı.