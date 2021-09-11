Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer iki sanatçı...

Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ı bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programı, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Güçlü sesleriyle dikkat çeken Hakan Altun ve Sibel Can ise kısa sürede gündem oldu.