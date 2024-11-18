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Şarkıcı Zara'dan yıllar sonra gelen kariyer itirafı! "O dizilerin rol teklifi ilk bana gelmişti" Tarık Akan'ın eski partneri...

Türk halk müziğinin sevilen ismi Zara katıldığı bir programında kariyerinin dönüm noktalarını ve hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı. Pilot olma hayaliyle büyüyen sanatçı yarışmalarda elde ettiği başarıların kendisini konservatuara götürdüğünü ve müzik kariyerini nasıl şekillendirdiğini anlattı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 06:52 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 06:52
Şarkıcı Zara’dan yıllar sonra gelen kariyer itirafı! O dizilerin rol teklifi ilk bana gelmişti Tarık Akan’ın eski partneri...

Türk halk müziğinin güçlü sesi Zara kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Çocukluk hayali olan pilotluktan uzaklaşıp müzikle buluşma hikayesini anlatan Zara kazandığı birinciliklerin hayatını nasıl değiştirdiğini paylaştı.

Şarkıcı Zara’dan yıllar sonra gelen kariyer itirafı! O dizilerin rol teklifi ilk bana gelmişti Tarık Akan’ın eski partneri...

"Birincilikler Hayatımı Değiştirdi"

Zara, müzik kariyerine adım attığı ilk yılları anlatırken şunları söyledi:
"Birincilikler beni konservatuara götürdü. Bildiğim tek türkü Kırşehir türküsüydü. Tüm sınavlara bu türküyle girdim ve iki defa birinci oldum. Bu türküyle TRT'de çok değerli şeflerle çalıştım. TRT benim için çok büyük bir okul oldu."

Şarkıcı Zara’dan yıllar sonra gelen kariyer itirafı! O dizilerin rol teklifi ilk bana gelmişti Tarık Akan’ın eski partneri...

"Şöhrete Adapte Olmak Zordu"
Henüz 20 yaşındayken kazandığı şöhretin hayatında büyük değişikliklere yol açtığını belirten Zara, o dönemin zorluklarını şu sözlerle ifade etti:

"İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındayken bir arabam oldu. Beni görenler kornaya basıp selam verirlerdi. O zaman ünlü olduğumu anladım. O dönemde şöhrete adapte olmak zordu ama şimdi herkes ünlü."

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