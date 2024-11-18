Şarkıcı Zara'dan yıllar sonra gelen kariyer itirafı! "O dizilerin rol teklifi ilk bana gelmişti" Tarık Akan'ın eski partneri...

Zara , müzik kariyerine adım attığı ilk yılları anlatırken şunları söyledi: "Birincilikler beni konservatuara götürdü. Bildiğim tek türkü Kırşehir türküsüydü. Tüm sınavlara bu türküyle girdim ve iki defa birinci oldum. Bu türküyle TRT'de çok değerli şeflerle çalıştım. TRT benim için çok büyük bir okul oldu."

"Şöhrete Adapte Olmak Zordu"

Henüz 20 yaşındayken kazandığı şöhretin hayatında büyük değişikliklere yol açtığını belirten Zara, o dönemin zorluklarını şu sözlerle ifade etti:



"İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındayken bir arabam oldu. Beni görenler kornaya basıp selam verirlerdi. O zaman ünlü olduğumu anladım. O dönemde şöhrete adapte olmak zordu ama şimdi herkes ünlü."