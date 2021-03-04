Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi
Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi. 2000'li yılların en enteresan çıkışlarından birini 'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi 'giderli' şarkılarıyla Lara yaptı. Hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçilen ve Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran Lara estetikle bambaşka biri oldu. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tanınmaz hale gelen Lara, geçtiğimiz günlerde saçlarını 500 bin TL ödeyerek sigortalatmak istemesi ile gündeme gelmişti. Lara bu kez de dudaklarını küçülttürdü. İşte ameliyat sonrası, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklaması yapan şarkıcı Lara'nın son hali...
2000'lerin başında çıkardığı 'Adam gibi adam' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Lara'yı hatırladınız mı? Onun son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara son yaptığıyla şaşırttı. Birçok ünlü isim dudaklarının daha dolgun görünmesi için operasyon yaptırırken Lara dudaklarını küçülttü.
Şarkıcı Lara'yı son hali ile tanımak adeta imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara şimdilerde 41 yaşında. Tepeden tırnağa değişen Lara, pek çok ünlü ismin aksine dudaklarını küçülttürdü.