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Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi

Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi. 2000'li yılların en enteresan çıkışlarından birini 'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi 'giderli' şarkılarıyla Lara yaptı. Hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçilen ve Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran Lara estetikle bambaşka biri oldu. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tanınmaz hale gelen Lara, geçtiğimiz günlerde saçlarını 500 bin TL ödeyerek sigortalatmak istemesi ile gündeme gelmişti. Lara bu kez de dudaklarını küçülttürdü. İşte ameliyat sonrası, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklaması yapan şarkıcı Lara'nın son hali...

04.03.2021 13:58 - Son Güncelleme: 04.03.2021 14:35
Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi

2000'lerin başında çıkardığı 'Adam gibi adam' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Lara'yı hatırladınız mı? Onun son halini görenler tanımakta zorlanıyor! Geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara son yaptığıyla şaşırttı. Birçok ünlü isim dudaklarının daha dolgun görünmesi için operasyon yaptırırken Lara dudaklarını küçülttü.

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Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi

Şarkıcı Lara'yı son hali ile tanımak adeta imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara şimdilerde 41 yaşında. Tepeden tırnağa değişen Lara, pek çok ünlü ismin aksine dudaklarını küçülttürdü.

Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi

Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi

10 yılda 40 kilo veren Lara boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yaparak beslenmesini de dengeleyerek formda kalıyor.

Şarkıcı Lara sonunda küçülttü! Estetikle bambaşka biri olan Lara paylaştı görenler 'yok artık' dedi

Bir zamanlar müzik listelerine damga vuran şarkılara imza atan şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde de saçlarını sigortalatma kararı almasıyla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, sigortalama işlemi için 500 bin TL ödeyecek.