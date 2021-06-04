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Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor...

Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor. 90'ların meşhur 'İzel-Çelik-Ercan' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı, "Niye gerçekleşmedi ben de bilmiyorum. Bir araya gelmek için çok uğraştık. Kebapçıda, çorbacıda oturup planlar yaptık. 'Şu konseri yapacağız, sonra bunu' dedik ama olmadı. Hep kebap yediğimzle kaldık" demişti. Tüm dünyaya kabus yaşatan koronavirüs pandemisi ile eve kapanan İzel, uzun bir aradan sonra soluğu Bodrum'da aldı. Kaldığı otelin plajında denize girerken görüntülenen şarkıcının, pandemiden önce verdiği 15 kilonun yarısını tekrar aldığı görüldü.

04.06.2021 13:27 - Son Güncelleme: 04.06.2021 13:34
Şarkıcı İzel mayolu hali ile 'kendine ne yaptın' dedirtti! plajında! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'pandemide kilolar geri gelmiş' diyor...

"KENDİNE NE YAPTIN İZEL?"

Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor. Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Gelin bakalım kim, nerede, neler yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor...

BEREN SAAT

Beren Saat ve Kenan Doğulu da Bodrum'da tatil sezonunu açtı.

Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor...

HİLAL ALTINBİLEK

Hilal Altınbilek tatil sezonunu bu yıl da Bodrum'da açtı. Mandarin Otel'in plajında objektiflere yansıyan güzel oyuncu, fiziğiyle büyüledi.

Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor...

GÖREN BİR DAHA BAKTI
Kız arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açan 30 yaşındaki Altınbilek, denize iskeleden girmeyi tercih etti.

Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor...

ÖRGÜLÜ SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ
Örgülü saçları ve güneş gözlüğüyle yaptığı deniz keyfi sonrası iskeledeki şezlonglara uzanıp güneşlenen oyuncu, meraklı bakışların odak noktası oldu.