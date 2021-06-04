Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor...

Şarkıcı İzel mayolu hali ile Bodrum'u salladı! 52 yaşındaki İzel'in son halini görenler 'kendine ne yaptın' diyor. 90'ların meşhur 'İzel-Çelik-Ercan' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı, "Niye gerçekleşmedi ben de bilmiyorum. Bir araya gelmek için çok uğraştık. Kebapçıda, çorbacıda oturup planlar yaptık. 'Şu konseri yapacağız, sonra bunu' dedik ama olmadı. Hep kebap yediğimzle kaldık" demişti. Tüm dünyaya kabus yaşatan koronavirüs pandemisi ile eve kapanan İzel, uzun bir aradan sonra soluğu Bodrum'da aldı. Kaldığı otelin plajında denize girerken görüntülenen şarkıcının, pandemiden önce verdiği 15 kilonun yarısını tekrar aldığı görüldü.

04.06.2021 13:27 - Son Güncelleme: 04.06.2021 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





