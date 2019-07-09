Şarkıcı Emrah'ın herkesten sakladığı kızı ortaya çıktı! İşte küçük Emrah'ın kızı Eleysa...

Şarkıcı Emrah'ın doğduğundan bu yana görüntülenmemesi için uğraş verdiği küçük kızı Elyesa sonunda ortaya çıktı. Yaz tatilini eşi ve çocuklarıyla birlikte Bodrum'daki evinde geçiren Emrah, kahvaltı için Yalıkavak'ı tercih etti. Eşi Sibel Erdoğan, oğlu Elyesa ve kızı Eleysa ile birlikte keyfi bir hayli yerinde görünen Emrah Erdoğan, gazetecileri karşısında görünce sitem etti. "Çocuklarımızı çekmemenizi istiyorum" uyarısında bulunan şarkıcı Emrah, kızı Eleysa'yı elleriyle besledi. Ünlü şarkıcı Emrah'ın çocuklarının isminin anlamı da merak konusu oldu. Peki Eleysa ne demek? İşte küçük Emrah olarak tanınan şarkıcı Emrah'ın herkesin merak ettiği kızı Eleysa...

09.07.2019 14:27 - Son Güncelleme: 09.07.2019 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





