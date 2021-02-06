Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular bir türlü durulmuyor 'Babam beni engelledi'! Survivor Tayfun...
Şarkıcı Emrah ve öz oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular yıllardır durulmuyor. Ünlü şarkıcı Emrah'ın 31 yaşındaki oğlu Tayfun Engin Çolak, katıldığı bir televizyon programında babası hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu. Tayfun Engin Çolak, babası Emrah'ın sosyal medyada kendisini engellediğini açıklarken Annesi ise "Kabul etmemesi için mücadele verdim. Karşı taraf oğluna bir şişe süt almamıştır" dedi.
Çolak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi ve ekledi: "Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım." Çolak, sunucuların "Babanızın sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bakamıyorum çünkü beni engelledi." Çolak ayrıca annesinin hayat hikâyesini kitap haline getireceğini belirtti.
ÇOCUĞUNA BİR ŞİŞE SÜT BİLE ALMADI
Anne Ebru Çolak, yayına telefonla bağlandı ve oğlunun çok zor zamanlar yaşadığını söyledi: "İmza atmaması için çok mücadele verdim ama attı. 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra da nafaka almadık. Oğlumun babasıyla kopma noktası tazminat davasını kazanmamdan sonra başladı. Bu çocuğu 10 yaşına kadar ben büyüttüm. Karşı taraf bir şişe süt almadı. Neredeydi bu adam!"