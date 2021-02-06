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Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular bir türlü durulmuyor 'Babam beni engelledi'! Survivor Tayfun...

Şarkıcı Emrah ve öz oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular yıllardır durulmuyor. Ünlü şarkıcı Emrah'ın 31 yaşındaki oğlu Tayfun Engin Çolak, katıldığı bir televizyon programında babası hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu. Tayfun Engin Çolak, babası Emrah'ın sosyal medyada kendisini engellediğini açıklarken Annesi ise "Kabul etmemesi için mücadele verdim. Karşı taraf oğluna bir şişe süt almamıştır" dedi.

06.02.2021 11:41 - Son Güncelleme: 06.02.2021 12:17
Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular bir türlü durulmuyor 'Babam beni engelledi'! Survivor Tayfun...

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Engin Çolak önceki gün bir televizyon programına konuk oldu. Çolak, babası hakkında geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda "Babam bana Bursa'dan bir ev aldı. O evi alırken bana miras feragatnamesi imzalattı.

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Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular bir türlü durulmuyor 'Babam beni engelledi'! Survivor Tayfun...

Ondan önce 'İstersen ben sana bu evi almayayım, gel benimle kal. Böyle bir şey yaşamayalım' dedi. 'İstemiyorum, ben annemle kalacağım' dedim. İkimiz arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti" demişti.

Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular bir türlü durulmuyor 'Babam beni engelledi'! Survivor Tayfun...

Çolak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi ve ekledi: "Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım." Çolak, sunucuların "Babanızın sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bakamıyorum çünkü beni engelledi." Çolak ayrıca annesinin hayat hikâyesini kitap haline getireceğini belirtti.

Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular bir türlü durulmuyor 'Babam beni engelledi'! Survivor Tayfun...

ÇOCUĞUNA BİR ŞİŞE SÜT BİLE ALMADI

Anne Ebru Çolak, yayına telefonla bağlandı ve oğlunun çok zor zamanlar yaşadığını söyledi: "İmza atmaması için çok mücadele verdim ama attı. 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra da nafaka almadık. Oğlumun babasıyla kopma noktası tazminat davasını kazanmamdan sonra başladı. Bu çocuğu 10 yaşına kadar ben büyüttüm. Karşı taraf bir şişe süt almadı. Neredeydi bu adam!"

Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular bir türlü durulmuyor 'Babam beni engelledi'! Survivor Tayfun...

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