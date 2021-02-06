Şarkıcı Emrah ve oğlu Tayfun Engin Çolak arasında sular bir türlü durulmuyor 'Babam beni engelledi'! Survivor Tayfun...

Çolak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi ve ekledi: "Annem benim için hayatını adadı, ben de onun için bir imza attım." Çolak, sunucuların "Babanızın sosyal medya hesaplarına bakıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bakamıyorum çünkü beni engelledi." Çolak ayrıca annesinin hayat hikâyesini kitap haline getireceğini belirtti.