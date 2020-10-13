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Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi, bu kez bakın kime benzetildi! 'Hangisi Ceylan?'

Ceylan yine imaj değiştirdi. Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan, sık sık değiştirdiği imajı ile yine gündeme geldi. Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın son halini görenler tanımakta zorluk çekti. Her estetikte başka bir ünlüye benzetilen Ceylan bu kez bakın kime benzetildi...

13.10.2020 18:17 - Son Güncelleme: 13.10.2020 18:22
Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi, bu kez bakın kime benzetildi! 'Hangisi Ceylan?'

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sık sık imaj değişikliği yapan 46 yaşındaki Ceylan'ın yeni hali Şükran Ovalı'ya benzetildi.

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Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi, bu kez bakın kime benzetildi! 'Hangisi Ceylan?'

İşte geçirdiği estetik operasyonları ile,Selena Gomez, Elçin Sangu gibi isimlere benzetilen Ceylan'ın son hali ve birbirine benzetilen ünlüler...

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi, bu kez bakın kime benzetildi! 'Hangisi Ceylan?'

ÇAĞATAY ULUSOY- PABLO ESCOBAR

Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, Pablo Escobar'a benzetildi.

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi, bu kez bakın kime benzetildi! 'Hangisi Ceylan?'

Ozan Tufan'ın nişanlısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e benzeztiliyor.

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi, bu kez bakın kime benzetildi! 'Hangisi Ceylan?'

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

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