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Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi, bu kez bakın kime benzetildi! 'Hangisi Ceylan?'

Ceylan yine imaj değiştirdi. Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan, sık sık değiştirdiği imajı ile yine gündeme geldi. Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın son halini görenler tanımakta zorluk çekti. Her estetikte başka bir ünlüye benzetilen Ceylan bu kez bakın kime benzetildi...

13.10.2020 18:17 - Son Güncelleme: 13.10.2020 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





