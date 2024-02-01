Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunu yaza götürüyor! Estetik kadın Ceylan yeni oyuncağını paylaştı görenlere parmak ısırttı

Küçük Ceylan olarak adını duyuran şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Bir açıklamasında "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor" diyen Ceylan, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. 49 yaşındaki Ceylan, aldığı tekne ile poz verirken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" dedi. İşte haberin ayrıntıları.