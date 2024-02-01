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Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunu yaza götürüyor! Estetik kadın Ceylan yeni oyuncağını paylaştı görenlere parmak ısırttı

Küçük Ceylan olarak adını duyuran şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündem olmuştu. Bir açıklamasında "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor" diyen Ceylan, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. 49 yaşındaki Ceylan, aldığı tekne ile poz verirken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" dedi. İşte haberin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 14:16 Güncelleme 01 Şubat 2024, 14:23
Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunu yaza götürüyor! Estetik kadın Ceylan yeni oyuncağını paylaştı görenlere parmak ısırttı 1

İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında yaşayan ve genç yaşta şöhreti yakalayan Ceylan, 'Küçük Ceylan' olarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunu yaza götürüyor! Estetik kadın Ceylan yeni oyuncağını paylaştı görenlere parmak ısırttı 2

Yıllarca hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.

Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunu yaza götürüyor! Estetik kadın Ceylan yeni oyuncağını paylaştı görenlere parmak ısırttı 3

Bir magazin programında konuyla ilişkin konuşan ünlü şarkıcı, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" demişti.

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