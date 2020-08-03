Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL’lik havası! Sosyal medyada tepki yağdı...

Saatiyle havasını atan Özlem Ada Şahin'e, "Eşin aylık gelirinin bin olduğunu söylemişti. Bu nasıl iş anlamadık!" yorumu yapıldı. Özlem Ada'ya birkaç ay önce eşi Berkay da 2 milyon 600 bin liralık Mercedes cip almıştı. Berkay, "Aracı eşim çok beğendi, 'Al' dedi; ben de hemen aldım" sözleriyle de çok konuşulmuştu.

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