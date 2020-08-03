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Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL’lik havası! Sosyal medyada tepki yağdı...

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat de şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada'dan geldi. Güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan vergi ödemeden ürün reklamları yaparak cebini dolduran Özlem Ada Şahin, Instagram'da 2 milyon TL'lik turuncu saati ile hava attı. Şahin'e, "Eşin aylık gelirinin bin olduğunu söylemişti. Bu nasıl iş anlamadık!" şeklinde yorumlar yapıldı.

03.08.2020 12:47 - Son Güncelleme: 03.08.2020 13:46
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL’lik havası! Sosyal medyada tepki yağdı...

Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan vergi ödemeden ürün reklamları yaparak cebini dolduran Şahin, önceki gün Instagram'da turuncu saatini de bilinçli olarak kadraja aldı. Şahin'in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL'ydi...

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Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL’lik havası! Sosyal medyada tepki yağdı...

Saatiyle havasını atan Özlem Ada Şahin'e, "Eşin aylık gelirinin bin olduğunu söylemişti. Bu nasıl iş anlamadık!" yorumu yapıldı. Özlem Ada'ya birkaç ay önce eşi Berkay da 2 milyon 600 bin liralık Mercedes cip almıştı. Berkay, "Aracı eşim çok beğendi, 'Al' dedi; ben de hemen aldım" sözleriyle de çok konuşulmuştu.

En yeni araçları 2.6 milyon TL!

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL’lik havası! Sosyal medyada tepki yağdı...

Şarkıcı Berkay, günlerde 300 bin TL olan kolyesi ile gündeme gelmişti.

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL’lik havası! Sosyal medyada tepki yağdı...

İşte Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL'lik Richard Mille marka saati ve ünlülerin servet değerindeki saatleri...

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL’lik havası! Sosyal medyada tepki yağdı...

Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor. Acun Ilıcalı'nın kolundaki kırmızı saatin fiyatı hakkında sosyal medyada "Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz" şeklinde yorumlar gelmeye başladı.

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