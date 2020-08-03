Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in 2 milyon TL’lik havası! Sosyal medyada tepki yağdı...
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat de şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada'dan geldi. Güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan vergi ödemeden ürün reklamları yaparak cebini dolduran Özlem Ada Şahin, Instagram'da 2 milyon TL'lik turuncu saati ile hava attı. Şahin'e, "Eşin aylık gelirinin bin olduğunu söylemişti. Bu nasıl iş anlamadık!" şeklinde yorumlar yapıldı.
Saatiyle havasını atan Özlem Ada Şahin'e, "Eşin aylık gelirinin bin olduğunu söylemişti. Bu nasıl iş anlamadık!" yorumu yapıldı. Özlem Ada'ya birkaç ay önce eşi Berkay da 2 milyon 600 bin liralık Mercedes cip almıştı. Berkay, "Aracı eşim çok beğendi, 'Al' dedi; ben de hemen aldım" sözleriyle de çok konuşulmuştu.
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