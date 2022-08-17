Şark Bülbülü’nün Fethi’si Dinçer Çekmez memleketiyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın efsane rol arkadaşı bakın aslen nereliymiş...

Kabataş Lisesinden mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girdi ve sınavı birincilikle kazanan Dinçer Çekmez, Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerle hafızalara kazındı.