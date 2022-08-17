Şark Bülbülü’nün Fethi’si Dinçer Çekmez memleketiyle şaşırttı! Kemal Sunal’ın efsane rol arkadaşı bakın aslen nereliymiş...
Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in üstlendiği, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Şark Bülbülü'nde Fethi karakterini canlandıran Dinçer Çekmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu Metin Çekmez'in de ağabeyi olan Dinçer Çekmez'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, merhum sanatçı hakkında en çok "Dinçer Çekmez aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerle hafızalara kazınan Dinçer Çekmez'in memleketi...
17.08.2022 23:37 - Son Güncelleme: 17.08.2022 23:37
Kabataş Lisesinden mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girdi ve sınavı birincilikle kazanan Dinçer Çekmez, Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerle hafızalara kazındı.
Merhum sanatçı, Fethi karakterini canlandırdığı Şark Bülbülü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine de gündem oldu.
Performansıyla büyük beğeni toplayan Çekmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, en çok "Dinçer Çekmez aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.