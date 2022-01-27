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Haberler Magazin Saniye’nin biricik aşkıydı! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı!

Saniye’nin biricik aşkıydı! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakteriyle Saniye'nin eşini canlandıran Polat'ın gerçek aşkı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Bülent Polat'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun, sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşini görenler ise dilini ısırdı. İşte Bülent Polat'ın kendine hayran bırakan güzeller güzeli öğretmen eşi...

27.01.2022 18:55 - Son Güncelleme: 27.01.2022 19:27
Saniye’nin biricik aşkıydı! Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı!

Ünlü oyuncu Bülent Polat, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

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Saniye’nin biricik aşkıydı! Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı!

Dizide Saniye'nin eşi Gaffur'u canlandıran Polat'ın gerçek aşkı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Saniye’nin biricik aşkıydı! Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı!

İnternet kullanıcıları, "Bülent Polat'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun öğretmen eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Saniye’nin biricik aşkıydı! Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı!

İşte başta Bülent Polat olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Saniye’nin biricik aşkıydı! Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı!

İBRAHİM ÇELİKKOL

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