Saniye’nin biricik aşkıydı! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat’ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın gören dilini ısırdı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakteriyle Saniye'nin eşini canlandıran Polat'ın gerçek aşkı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Bülent Polat'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun, sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşini görenler ise dilini ısırdı. İşte Bülent Polat'ın kendine hayran bırakan güzeller güzeli öğretmen eşi...
27.01.2022 18:55
- Son Güncelleme: 27.01.2022 19:27
Ünlü oyuncu Bülent Polat, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
İnternet kullanıcıları, "Bülent Polat'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun öğretmen eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.