Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızı...

Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Levent Can, Meriç Aral gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak edildi. Memili'nin kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Necip Memili'nin Yasak Elma'da da rol alan oyuncu kardeşi...