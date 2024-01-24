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Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızı...

Demet Akbağ, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Levent Can, Meriç Aral gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak edildi. Memili'nin kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Necip Memili'nin Yasak Elma'da da rol alan oyuncu kardeşi...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:42 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:42
Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızı... 1

Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızı... 2

NECİP MEMİLİ KİMDİR?
1980 yılında Adana'da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu.

Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızı... 3

2006 yılında oyuncuk kariyerine Yaprak Dökümü ile başladı. Çukur, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Sandık Kokusu ile izleyici karşısına geçti.

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