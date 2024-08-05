Sandık Kokusu'nun oyuncusundan acı haber! Usta sanatçı Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti

1 En son Sandık Kokusu dizisinde kamera karşısına geçen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

2 Ancak ünlü oyuncudan acı haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, oyuncu ve Devlet Tiyatroları sanatçısı 73 yaşındaki Sema Çeyrekbaşı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.