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Sandık Kokusu'nun oyuncusundan acı haber! Usta sanatçı Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti

En son Sandık Kokusu dizisinde boy gösteren usta sanatçı Sema Çeyrekbaşı, beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sevenleri bir an önce iyileşmesini beklerken usta oyuncudan üzen haber geldi. Sinema ve dizi sektörünün önemli oyuncularından Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 16:12 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 16:17
Sandık Kokusu’nun oyuncusundan acı haber! Usta sanatçı Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti 1

En son Sandık Kokusu dizisinde kamera karşısına geçen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sandık Kokusu’nun oyuncusundan acı haber! Usta sanatçı Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti 2

Ancak ünlü oyuncudan acı haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, oyuncu ve Devlet Tiyatroları sanatçısı 73 yaşındaki Sema Çeyrekbaşı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sandık Kokusu’nun oyuncusundan acı haber! Usta sanatçı Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti 3

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanat dünyamızın kıymetli bir ismini daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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