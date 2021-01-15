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Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni...

Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlenen 67 yaşındaki usta müzisyen İsmail Soyberk'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Gözyaşları içinde toprağa verilen İsmail Soyberk'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

15.01.2021 13:33 - Son Güncelleme: 15.01.2021 13:39
Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni...

Sanat dünyası yasta! Türk pop müziğinin önemli isimlerinden olan İsmail Soyberk, 67 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Soyberk, dün yapılan cenaze töreniyle son son yolculuğuna uğurlandı.

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Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni...

Hürriyet'in haberine göre; Soyberk'in cenazesi, dün kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü müzisyenin eşi Nuray Soyberk ve kızı Özge Soyberk, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Volkan Konak ve Metin Özülkü katıldı.

Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni...

Türkiye'nin önde gelen bas gitaristlerinden olan ve birçok ünlü isimle çalışan Soyberk'in vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler, üzüntülerini mesajlarıyla dile getirdi.

Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni...

Hande Yener: Hem insan olarak hem de müzisyen olarak böyle bir kalite görülmedi... Mekânı cennet olsun.

Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni...

Gökhan Tepe: Bu dünyadan gelmiş geçmiş müzisyenler arasında en dahilerinden biri olan büyük ustamızı kaybettik. Birlikte çalışmak da kısmet olmuştu. Onu hep güzellikle anacağım.

Işın Karaca: Tanımaktan şeref duyduğum, birlikte yıllarca aynı sahnede müzik yapmaktan onur duyduğum Soyberk'im... Sonunda kalbine yenik düştü... Tüm müzik camiasının başı sağ olsun.

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