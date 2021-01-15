Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni...
Sanat dünyası yasta! İsmail Soyberk gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlenen 67 yaşındaki usta müzisyen İsmail Soyberk'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Gözyaşları içinde toprağa verilen İsmail Soyberk'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
15.01.2021 13:33
- Son Güncelleme: 15.01.2021 13:39
Gökhan Tepe: Bu dünyadan gelmiş geçmiş müzisyenler arasında en dahilerinden biri olan büyük ustamızı kaybettik. Birlikte çalışmak da kısmet olmuştu. Onu hep güzellikle anacağım.
Işın Karaca: Tanımaktan şeref duyduğum, birlikte yıllarca aynı sahnede müzik yapmaktan onur duyduğum Soyberk'im... Sonunda kalbine yenik düştü... Tüm müzik camiasının başı sağ olsun.
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