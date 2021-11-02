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Haberler Magazin Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan'ın eski eşi bakın kim çıktı! Yabancı Damat dizisiyle yıldızı parlayan Nehir Erdoğan, son olarak Benim Adım Melek'te rol almıştı. Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya ile başrolünü paylaştığı Sana Söz dizisiyle ekranlara döndü. Dizide Elif karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Nehir Erdoğan'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Nehir Erdoğan'ın eski eşi kimmiş...

02.11.2021 21:02 - Son Güncelleme: 02.11.2021 21:02
Sana Söz’ün Elif’i Nehir Erdoğan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...

16 Haziran 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen Nehir Erdoğan'ın Sana Söz dizisiyle ekranlara dönmesinin ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Sana Söz’ün Elif’i Nehir Erdoğan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Baba tarafından Malatya'lı olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırıldı. Yabancı Damat dizisiyle yıldızı parlayan oyuncunun bir dönem ünlü yönetmenle evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Sana Söz’ün Elif’i Nehir Erdoğan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...

İşte başta Nehir Erdoğan olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Sana Söz’ün Elif’i Nehir Erdoğan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

Sana Söz’ün Elif’i Nehir Erdoğan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

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