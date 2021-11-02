Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isimle...
Sana Söz'ün Elif'i Nehir Erdoğan'ın eski eşi bakın kim çıktı! Yabancı Damat dizisiyle yıldızı parlayan Nehir Erdoğan, son olarak Benim Adım Melek'te rol almıştı. Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya ile başrolünü paylaştığı Sana Söz dizisiyle ekranlara döndü. Dizide Elif karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Nehir Erdoğan'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Nehir Erdoğan'ın eski eşi kimmiş...
02.11.2021 21:02
- Son Güncelleme: 02.11.2021 21:02
16 Haziran 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen Nehir Erdoğan'ın Sana Söz dizisiyle ekranlara dönmesinin ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.