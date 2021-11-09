Sana Söz dizisinin Elif'i Nehir Erdoğan Müge Anlı'yı taklit etti sosyal medya yıkıldı! Herkes onları konuşuyor! Müge Anlı'nın ikizi gibi!
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sana Söz dizisi 1. bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Her hafta Salı günü ekranlara gelmeye başlayan dizinin hikayesi bir hayli dikkat çekti. ATV'nin retying rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in formatından esinlenen Sana Söz dizisinde oynayan Nehir Erdoğan Müge Anlı'ya tıpa tıp benzerliği ile gündem oldu. Erdoğan'ın dizide sunduğu programdaki hal ve hareketleri, kıyafetinden tavrına, konuşmasına kadar her şeyiyle Müge Anlı'yı taklit etmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
09.11.2021 16:34
- Son Güncelleme: 09.11.2021 16:50
Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz'ün ilk bölümü geçtiğimiz hafta Salı günü izleyicinin beğenisine sunulmuştu. 1. bölümüyle en çok konuşulan diziler arasına girmeyi başaran yapımda dikkat çeken Müge Anlı detayı gündem oldu. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın yer aldığı dizide Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Elif karakteri Müge Anlı'nın ikizi gibi yorumlandı. Elif karakterinin giyim kuşamı, hareketleri ve konuşması ile araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya benzerliği izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Dizide "Sessiz Kalma" isimli programı sunan Nehir Erdoğan yani Elif Karaca, resmen dizinin Müge Anlı'sı oldu.
Müge Anlı gibi fenomen bir ismi ekrana yansıtmayı başaran Nehir Erdoğan'ın Müge Anlı'yı çok iyi analiz ettiği görülüyor.