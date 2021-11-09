Sana Söz dizisinin Elif’i Nehir Erdoğan Müge Anlı’yı taklit etti sosyal medya yıkıldı! Herkes onları konuşuyor! Müge Anlı’nın ikizi gibi!

Star TV'nin yeni dizisi Sana Söz'ün ilk bölümü geçtiğimiz hafta Salı günü izleyicinin beğenisine sunulmuştu. 1. bölümüyle en çok konuşulan diziler arasına girmeyi başaran yapımda dikkat çeken Müge Anlı detayı gündem oldu. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın yer aldığı dizide Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Elif karakteri Müge Anlı'nın ikizi gibi yorumlandı. Elif karakterinin giyim kuşamı, hareketleri ve konuşması ile araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya benzerliği izleyicilerin gözünden kaçmadı.