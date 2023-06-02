Şampiyonluğu kaybetti aşkta kazandı! Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı! İşte o anlar
Bundesliga'da şampiyonluğu kıl payı Bayern Münih'e kaybeden Borussia Dortmund'da forma giyen Milli futbol Salih Özcan, şampiyonluğu kaybetti ama aşkta kazandı. Nişanda harmandalı oynayıp halay çeken çift, keyifli anlar yaşadı.
02.06.2023 11:09 - Son Güncelleme: 02.06.2023 11:09
Almanya Bundesliga'nın son haftasında şampiyonluğu gol averajıyla Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'ta forma giyen milli futbolcu Salih Özcan Eda Yıldız ile nişanlandı.