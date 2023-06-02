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Haberler Magazin Şampiyonluğu kaybetti aşkta kazandı! Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı! İşte o anlar

Şampiyonluğu kaybetti aşkta kazandı! Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı! İşte o anlar

Bundesliga'da şampiyonluğu kıl payı Bayern Münih'e kaybeden Borussia Dortmund'da forma giyen Milli futbol Salih Özcan, şampiyonluğu kaybetti ama aşkta kazandı. Nişanda harmandalı oynayıp halay çeken çift, keyifli anlar yaşadı.

02.06.2023 11:09 - Son Güncelleme: 02.06.2023 11:09
Şampiyonluğu kaybetti aşkta kazandı! Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı! İşte o anlar

Şampiyonluğu kaybetti ama aşkta kazandı.

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Şampiyonluğu kaybetti aşkta kazandı! Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı! İşte o anlar

Almanya Bundesliga'nın son haftasında şampiyonluğu gol averajıyla Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'ta forma giyen milli futbolcu Salih Özcan Eda Yıldız ile nişanlandı.

Şampiyonluğu kaybetti aşkta kazandı! Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı! İşte o anlar

Köln'de düzenlenen törende sezonun stresini atarak davetlilerle eğlenen Salih, dünya evine ilk adımını attı.

Şampiyonluğu kaybetti aşkta kazandı! Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı! İşte o anlar

Nişanda harmandalı oynayıp halay çeken çift, keyifli anlar yaşadı.

Şampiyonluğu kaybetti aşkta kazandı! Borussia Dortmundlu milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı! İşte o anlar

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