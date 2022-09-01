Şampiyon sana ne oldu! Masterchef Serhat'ın son halini görenler inanamadı! Evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü
Diğer Masterchef sezonları arasında en çok konuşulan ve yarışmacıları hala hafızalarda olan Masterchef 2020 sezonu oldu. Emir Elidemir, Eray Aksungur, Barbaros Yoloğlu, Ayyüce Kamit gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın şampiyonu Serhat Doğramacı olmuştu. Sezona 'herkesi eleyerek çok basit bir şekilde şampiyon olacağım' iddiasıyla başlayan ve öyle de bitiren Serhat Doğramacı geçtiğimiz günlerde Burcu Bakır ile evlenmişti. Masterchef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın son hali sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
01.09.2022 11:04 - Son Güncelleme: 01.09.2022 11:04
MASTERCHEF ŞAMPİYONU OLDU
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katıldığı ilk günden son güne kadar yarışmanın en iddialı ismi olan Serhat Doğramacı, iddialı sözleriyle şefleri de etkilemişti. Yarışmanın ilk elemelerinde "Burada çok kolay bir şekilde birinci olacağım" diyerek elemeyi geçen Serhat, daha sonrasında yarışmacılardan Barbaros'la finale kalmıştı. Başarılı yarışmacı Serhat Doğramacı, en güçlü rakibini de devirerek adını şampiyonluğa yazdırmıştı.
Şampiyonluğunun ardından Kadıköy'de kendisine bir hamburgerci dükkanı açan Doğramacı, oldukça iyi paralar kazanmaya başladı. Uzun bir süredir göz önünde bulunmayan ve kendini tamamen işine veren Serhat Doğramacı, son haliyle olay yarattı.