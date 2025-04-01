Samet Akaydın’la aşk fotoğrafı ortaya çıktı: Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar Instagram’da yürek hoplattı!

Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin yüreğini hoplatan güzel oyuncu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydın'la yaşadığı aşkla da konuşuluyor.
Özel hayatıyla da dikkat çeken başarılı oyuncunun, uzun süredir Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Birlikte görüntülenen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini resmen duyurdu. Hazal Çağlar'ın hem tarzı hem de aşk hayatı magazin dünyasında gündemden düşmüyor.
AŞK İTİRAFI GELDİ: MUTLULUKLARINI GİZLEMİYORLAR
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan ve performansıyla dikkat çeken Samet Akaydın ile Hazal Çağlar'ın bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu. İkili, artık aşklarını gizlemiyor. Zaman zaman birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan çift, takipçilerinden tam not alıyor.
Hazal Çağlar'ın, Akaydın ile çekildiği karelere binlerce beğeni ve yorum gelirken"Yılın en yakışan çifti" yorumları da eksik olmuyor. Genç oyuncunun hem samimi hem de stil sahibi pozları takipçilerinden büyük ilgi görüyor.
İDDİALI TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Instagram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan Hazal Çağlar, doğal güzelliği kadar cesur pozlarıyla da gündem yaratıyor. Özellikle yaz aylarında yaptığı tatil paylaşımları ve kırmızı halı tarzı büyük beğeni topluyor. Takipçileri, Çağlar'ın gönderilerine sık sık "Göz kamaştırıyorsun", "Zarafet ve cesaret bir arada", "Ekrandaki doğallığın buraya da yansıyor" gibi yorumlar yapıyor.
OYUNCULUK YOLCULUĞU
9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, oyunculuk serüvenine No 10 Studio'da aldığı Temel Oyunculuk eğitimiyle başladı. Ardından Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu.
İlk sinema deneyimini Aile Hükümeti filminde yaşayan genç oyuncu, geniş kitleler tarafından Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle tanındı. Dizide belediye başkanının kızı olarak izleyiciyle buluşan Hazal, güçlü oyunculuğu ve doğal tavırlarıyla gönülleri fethetti.
Hazal Çağlar, kariyerindeki hızlı yükselişini yaşam tarzı ve özel hayatıyla da dengede tutmayı başarıyor. Hem iş dünyasında hem de özel hayatında mutlu bir tablo çizen oyuncunun, Samet Akaydın ile olan ilişkisi de magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yerini almış durumda.
Fotoğraflar: Instagram