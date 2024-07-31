Salako'nun yıldızı Meral Zeren’in son haline bakın! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Salak Milyoner, Hanzo, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehre gibi filmlerde rol alan Meral Zeren, Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Salako'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 68 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Zeren için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı. İşte Meral Zeren'in görenlerin tanımakta zorlandığı son hali...