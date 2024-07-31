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Salako'nun yıldızı Meral Zeren’in son haline bakın! “Yıllar ona da acımamış” Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Salak Milyoner, Hanzo, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehre gibi filmlerde rol alan Meral Zeren, Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Salako'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 68 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Zeren için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı. İşte Meral Zeren'in görenlerin tanımakta zorlandığı son hali...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 13:04 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 13:04
Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımamış Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Emine’siydi... 1

Başrolünü Kemal Sunal ile üstlendiği Salako filmindeki Emine karakteriyle hafızalara kazınan ve Salak Milyoner, Hanzo, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehre gibi yapımlarda rol alan Meral Zeren, performansının yanı sıra güzelliğiyle de Yeşilçam'a damga vurdu.

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımamış Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Emine’siydi... 2

Kariyeri boyunca Türk sinemasının birçok usta ismiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun son hali de merak edildi.

Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımamış Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın Emine’siydi... 3

Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise şaşıp kaldı.

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