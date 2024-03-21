Salako’nun Emine’siydi! Kemal Sunal'ın partneri Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın güzeller güzeline yıllar acımamış...

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en unutulmayanlardan birisi oldu. Burada Kemal Sunal ile beraber kamera karşısına geçen Meral Zeren, Emine rolü ile hafızalara kazındı. Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Ekranlardan uzak hayat süren ve hakkında çok yeni bilgiye ulaşılamayan Salako'nun Emine'si, Hanzo'nun hemşire Hülya'sı Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü. İşte Yeşilçam yıldızı Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...