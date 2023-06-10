Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü

Öğle: 1 küçük tabak spagetti bolonez (kıymalı ve peynirli spagetti) ve domates, salatalık dilimleri

İkindi: 1 adet kuru incir + 1 adet kuru kayısı + 1 adet tam ceviz

Akşam: 1 adet zeytinyağlı ve garnitürlü enginar, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı çoban salata veya 4 yemek kaşığı zeytinyağlı kuru baklagil yemeği, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı salata

Yatarken: 1 orta boy elma veya kivi veya portakal veya 2 ince dilim ananas veya 7 adet taze çilek