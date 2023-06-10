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Haberler Magazin Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü

Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü

Ünlü manken Demet Şener, 34 beden fiziğine sahip olmasını sağlayan özel bir diyet listesini paylaştı. Şener, sıkı bir diyet ve sağlıklı beslenme prensiplerine bağlı kalarak formunu koruyor. Zayıflama konusunda başarılı olan Şener'in sırrı, diyetisyeni tarafından hazırlanan özel bir diyet listesinde yatmaktadır. Unutulmamalıdır ki her bireyin metabolizması ve beslenme ihtiyaçları farklı olabilir. Bu nedenle, bireysel sağlık durumu ve ihtiyaçlarına göre diyet programının düzenlenmesi önemlidir.

10.06.2023 10:01 - Son Güncelleme: 10.06.2023 10:01
Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü

Ünlü manken Demet Şener yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 34 beden ölçüleriyle hayranlık uyandıran Şener'in zayıflama ve sağlık konusundaki sırrı ise diyetisyeni özel bir diyet listesinde gizli. Demet Şener'in zayıflatan ve hastalıklara karşı koruyan 4 haftalık diyet listesi ortaya çıktı. İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı!

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Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü

DEMET ŞENER'İN DİYET LİSTESİ

1. HAFTA DİYETİ

Bu bir haftalık diyetin özelliği, tam taneli tahıllar, farklı renkte sebzeler ve yağlı tohumların harmanlanması ile elde edilmiş düşük glisemik indeks içermesi.

Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü

Ayrıca farklı kuru meyvelerin bir arada kullanılması ile ara öğünlerde bitkisel ve yararlı kimyasallardan elde edilen yüksek antioksidan etkisi var. Toplam 2.5 kg verdiriyor.

Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü

Kahvaltı: 1 su bardağı süt içerisine 5 yemek kaşığı tahıl gevreği veya 4 yemek kaşığı müsli

Ara: 1 adet kuru incir + 1 adet kuru kayısı + 1 adet tam ceviz

Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü

Öğle: 1 küçük tabak spagetti bolonez (kıymalı ve peynirli spagetti) ve domates, salatalık dilimleri

İkindi: 1 adet kuru incir + 1 adet kuru kayısı + 1 adet tam ceviz

Akşam: 1 adet zeytinyağlı ve garnitürlü enginar, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı çoban salata veya 4 yemek kaşığı zeytinyağlı kuru baklagil yemeği, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı salata

Yatarken: 1 orta boy elma veya kivi veya portakal veya 2 ince dilim ananas veya 7 adet taze çilek

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