Şakur şukur kilo vererek 34 bedene kadar düştü! 30 günde tığ gibi yapan Demet Şener diyeti! İşte dal gibi kalma formülü
Ünlü manken Demet Şener, 34 beden fiziğine sahip olmasını sağlayan özel bir diyet listesini paylaştı. Şener, sıkı bir diyet ve sağlıklı beslenme prensiplerine bağlı kalarak formunu koruyor. Zayıflama konusunda başarılı olan Şener'in sırrı, diyetisyeni tarafından hazırlanan özel bir diyet listesinde yatmaktadır. Unutulmamalıdır ki her bireyin metabolizması ve beslenme ihtiyaçları farklı olabilir. Bu nedenle, bireysel sağlık durumu ve ihtiyaçlarına göre diyet programının düzenlenmesi önemlidir.
Ünlü manken Demet Şener yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 34 beden ölçüleriyle hayranlık uyandıran Şener'in zayıflama ve sağlık konusundaki sırrı ise diyetisyeni özel bir diyet listesinde gizli. Demet Şener'in zayıflatan ve hastalıklara karşı koruyan 4 haftalık diyet listesi ortaya çıktı. İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı!
Öğle: 1 küçük tabak spagetti bolonez (kıymalı ve peynirli spagetti) ve domates, salatalık dilimleri
İkindi: 1 adet kuru incir + 1 adet kuru kayısı + 1 adet tam ceviz
Akşam: 1 adet zeytinyağlı ve garnitürlü enginar, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı çoban salata veya 4 yemek kaşığı zeytinyağlı kuru baklagil yemeği, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı salata
Yatarken: 1 orta boy elma veya kivi veya portakal veya 2 ince dilim ananas veya 7 adet taze çilek