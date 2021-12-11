Şakşuka şarkısıyla hafızlara kazınmıştı! Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...
Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuğu Tarık Mengüç'ün hayatı merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapan ve Şakşuka şarkısı ile hafızalara kazınan şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, Mengüç'ün yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Mengüç için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapıldı. Bakın Tarık Mengüç kaç yaşındaymış...
11.12.2021 22:05
- Son Güncelleme: 11.12.2021 22:05
Roman müziğin sevilen isimlerinden Tarık Mengüç, Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam yayınlanan bölümüne konuk oldu.
5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapan ve Şakşuka şarkısı ile hafızalara kazınan şarkıcının hayatı da merak konusu oldu.