Vav TV İzle
Haberler Magazin Şakşuka şarkısıyla hafızlara kazınmıştı! Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

Şakşuka şarkısıyla hafızlara kazınmıştı! Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuğu Tarık Mengüç'ün hayatı merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapan ve Şakşuka şarkısı ile hafızalara kazınan şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, Mengüç'ün yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Mengüç için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapıldı. Bakın Tarık Mengüç kaç yaşındaymış...

11.12.2021 22:05 - Son Güncelleme: 11.12.2021 22:05
Şakşuka şarkısıyla hafızlara kazınmıştı! Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

Roman müziğin sevilen isimlerinden Tarık Mengüç, Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam yayınlanan bölümüne konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şakşuka şarkısıyla hafızlara kazınmıştı! Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapan ve Şakşuka şarkısı ile hafızalara kazınan şarkıcının hayatı da merak konusu oldu.

Şakşuka şarkısıyla hafızlara kazınmıştı! Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe mahallesinde dünyaya gelen Mengüç'ün yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Şakşuka şarkısıyla hafızlara kazınmıştı! Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

İşte başta Tarık Mengüç olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Şakşuka şarkısıyla hafızlara kazınmıştı! Tarık Mengüç bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

OKTAY KAYNARCA
27 Ocak 1965

SON DAKİKA