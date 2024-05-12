Şak diye 55 kiloya düştü! 90 günde 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! "Günde sadece iki sefer..."

Sağlıklı yaşam tarzına yönelik önemli adımlar atan Miray Daner, yaklaşık olarak 10 kilo verdiğini açıkladı. Uzun süren bir çabanın ürünü olan bu zayıflama hikayesi, Daner'in kararlılığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla şekillendi. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen sağlıklı beslenmeye yönelen Daner, bu dönemi bir fırsata çevirdi.