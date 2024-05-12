Şak diye 55 kiloya düştü! 90 günde 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! "Günde sadece iki sefer..."

Sağlıklı yaşam tarzına yönelik önemli adımlar atan Miray Daner, yaklaşık olarak 10 kilo verdiğini açıkladı. Uzun süren bir çabanın ürünü olan bu zayıflama hikayesi, Daner'in kararlılığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla şekillendi. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen sağlıklı beslenmeye yönelen Daner, bu dönemi bir fırsata çevirdi.
Miray Daner son dönemde yaşadığı fiziksel değişim ile herkesi şaşırttı. 24 yaşındaki başarılı oyuncu, tam 10 kilo vererek yeni bir imaj çizdi. Daner, bu süreci nasıl yönettiğini ve sağlıklı yaşam yolculuğuna nasıl adım attığını anlattı. Daner, kilo verme sürecinde sıkı bir diyet programı izlemediğini belirtiyor. Güzel oyuncunun zayıflama formülü, disiplin, düzenli beslenme ve sporun birleşimiyle ortaya çıktı.
MİRAY DANER DİYETİ
'Vatanım Sensin' ve 'Medcezir' gibi dizilerdeki performansıyla tanınan oyuncu, bu süreçte karbonhidratları kesmeden, daha dengeli ve sağlıklı bir diyet programı izlediğini belirtti.
Kendi beslenme düzenini oluşturan Daner, günde 2 litre su tüketiminin yanı sıra, yoğurt ve çeşitli taze otlarla zenginleştirilmiş salatalar hazırladı.