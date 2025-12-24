PODCAST CANLI YAYIN

Sahte Kabadayı’nın yıldızı Suna Selen'in oğlu kendi gibi oyuncu çıktı

Usta oyuncu Suna Selen, "Sahte Kabadayı" filmiyle yeniden gündeme geldi. Selen'in kendi gibi oyuncu olan oğlu ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Türk sinemasının usta isimlerinden Suna Selen, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı "Sahte Kabadayı" filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Yönetmenliğini Natuk Baytan, senaristliğini Suavi Sualp'in üstlendiği yapımda sergilediği performansla dikkat çeken Selen'in hayatı da araştırılmaya başlandı.

Suna Selen, hayatında üç kez evlendi; ilk evliliğini Cem Kabaağaç, ikincisini Münir Özkul, üçüncüsünü ise Güner Sümer ile yaptı. Usta oyuncunun çocukları da merak konusu olurken, kendi gibi oyuncu olan oğlu izleyicileri şaşırttı.

Selen'in oğlunun Elveda Derken, Mükemmel Çift, Beyaz Gelincik gibi projelerde yer aldığı öğrenildi.

Suna Selen ile yönetmen-oyun yazarı Güner Sümer'in oğlu Sinan Sümer, Elveda Derken, Mükemmel Çift, Beyaz Gelincik gibi projelerde yer aldığı öğrenildi.

Türkan Şoray

Türkan Şoray ve kızı

Hakan Ural

Hakan Ural ve çocukları

Kerem Alışık

Kerem Alışık ve oğlu

Suan Selen

Suna Selen'in oğlu Sinan Sümer

Suna Selen ile yönetmen-oyun yazarı Güner Sümer'in oğlu Sinan Sümer, Elveda Derken, Mükemmel Çift, Beyaz Gelincik gibi projelerde yer aldı.

Mahmut Tuncer

Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer

Vahide Perçin

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm

Sönmez Atasoy

Sönmez Atasoy ve Fadik Sevin Atasoy

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan

Bennu Yıldırımlar

Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada

Yılmaz Vural

Yılmaz Vural ve oğulları

Demet Şener

Demet Şener ve oğlu

Emre Altuğ

Emre Altuğ ve oğulları

Esra Erol

Esra Erol ve oğulları

Arzum Onan

Arzum Onan ve oğlu

Safiye Soyman

Safiye Soyman ve kızı

Ebru Aykaç

Ebru Aykaç ve kızı

Umut Akyürek

Umut Akyürek ve kızı

Yasemin Yalçın

Yasemin Yalçın ve kızı Eylül