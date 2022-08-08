Sahte Kabadayı’nın yıldızı Suna Selen’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan şaşıp kaldı meğer Muhteşem Yüzyıl, Neredesin Firuze...
Birçok dizi, tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alan usta isim Suna Selen, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Sahte Kabadayı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Yönetmenliğini Natuk Baytan, senaristliğini ise Suavi Sualp'in üstlendiği filmde sergilediği performansla dikkat çelek Suna Selen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İlk evliliğini Cem Kabaağaç, ikincisini Münir Özkul, üçüncüsünü ise Güner Sümer ile yapan usta oyuncunun çocukları da merak konusu oldu. Selen'in kendi gibi oyuncu olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Suna Selen'in Muhteşem Yüzyıl, Neredesin Firuze gibi yapımlarda rol alan kızı kimmiş...
08.08.2022 00:17 - Son Güncelleme: 08.08.2022 00:17
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Suna Selen, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Sahte Kabadayı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1957'de ilk evliliğini Cevat Şakir Kaabaağaçlı'nın yeğeni ressam Cem Kabaağaç ile yapan Suna Selen, 1968-1974 yılları arasında ise meslektaşı Münir Özkul ile evli kaldı.
1974'te Münir Özkul'dan ayrılıp oyun yazarı Güner Sümer ile evlenen oyuncunun çocukları da merak konusu oldu.