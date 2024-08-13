Sahte Kabadayı’nın yıldızı Suna Selen'in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Kemal Sunal’ın partneri meğer...

1976 yapımı Sahte Kabadayı'da şarkıcı rolüyle izleyici karşısına çıkan Suna Selen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kemal Sunal, Kazım Kartal, Yavuz Selekman ve Mümtaz Ener gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Selen'in bir dönem Yeşilçam'ın usta ismiyle evli olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Bakın Suna Selen'in eski eşi hangi ünlü isim...