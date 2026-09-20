Sahra Işık'ın "evli adam avcısı" suçlamasına Seray Kaya'dan hukuki yanıt: "İlişkimiz boşanmadan sonra başladı"

Daha sonra sosyal medyada beni takip etmesi üzerine, yalnızca nezaket gereği kendisini takip ettim. O tarihten sonra kendisiyle bir daha karşılaşmadım. İddia edildiği gibi üçümüzün bir araya geldiği, aynı masada oturduğu veya birlikte vakit geçirdiği bir dönem de hiçbir zaman olmamıştır. Üstelik tüm bunların, anlaşmalı bir boşanmanın ardından, belirli gün ve zamanlarda doğruluğu ve tutarlılığı bulunmayan iddialarla tekrar tekrar gündeme getirilmesini anlamakta güçlük çekiyorum.