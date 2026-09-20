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Sahra Işık'ın "evli adam avcısı" suçlamasına Seray Kaya'dan hukuki yanıt: "İlişkimiz boşanmadan sonra başladı"

Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini ısrarla aradığını ve mesaj attığını öne sürerek bazı görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Seray Kaya'ya da seslenen Işık'ın açıklamalarının ardından Kaya, Aybirdi ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini ilan etti. Hakkındaki iddialara uzun bir açıklamayla yanıt veren Kaya, ilişkinin her iki tarafın boşanmasının ardından başladığını belirterek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

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Sahra Işık’tan Eski Eşi Hakkında Şok Paylaşım

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sahra Işık'tan dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi. Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini ısrarla aradığını ve mesaj gönderdiğini öne sürerek buna ilişkin bazı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Sahra Işık’ın Mesajı Gündemde: Seray Kaya ve İdris Aybirdi’ye Gönderme

SERAY KAYA VE İDRİS AYBİRDİ'YE GÖNDERME

Eski eşinin kendisine "Olur aşkım" diyerek karşılık verdiği bir mesaj ile Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin samimi olduğu bir kareyi de paylaşan Sahra Işık, sözleriyle gündem oldu.

Sahra Işık’tan Seray Kaya’ya Sert Sözler

SERAY KAYA'YA SESLENDİ

Seray Kaya'nın ihanete uğradığını ileri sürerek ünlü oyuncuya seslenen Sahra Işık, paylaşımına şu notu düştü:

"Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar."

Sahra Işık’tan Şok İddia: ’Evli Adam Avcısı’

"EVLİ ADAM AVCISI"

Işık, paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin."

Sahra Işık’ın Paylaşımı Sosyal Medyada Bomba Etkisi Yarattı

Işık'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken gözler bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşayan Seray Kaya ve İdris Aybirdi'ye çevrildi.

Seray Kaya’dan İdris Aybirdi ile Aşkını İlan Eden Paylaşım

SERAY KAYA AŞKINI İLAN ETTİ

Sahra Işık'ın İdris Aybirdi'nin kendisini ısrarla aradığını öne sürdüğü görüntüler ve bazı mesajları yayınlamasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından İdris Aybirdi ile birlikte olduğu bir fotoğrafı kalp emojisi ile paylaştı. Kaya, bu paylaşımla İdris Aybirdi ile aşk yaşadıklarını resmen ilan etti.

Seray Kaya’dan İlişkisi Hakkında Uzun Açıklama

SERAY KAYA'DAN UZUN AÇIKLAMA

Kaya, aşkını ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir mesajla yaşadıklarını anlattı. Seray Kaya açıklamasında, İdris Aybirdi ile ilişkisinin her iki tarafın da boşanmasının ardından başladığını savundu.

Seray Kaya: ’Sahra Işık ile Yakın Arkadaş Değildim’

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kaya, geçmişte Sahra Işık ile yakın bir arkadaşlığı ya da dostluğu bulunmadığını da ifade etti.

Seray Kaya’dan İddialara Yanıt: ’İlişkim Boşanma Sonrası Başladı’

Kaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bir süredir şahsım hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar, çarpıtılmış anlatımlar ve haddini aşan ifadeler üzerinden yürütülen saldırılar, artık kabul edilebilir sınırların çok ötesine geçmiştir. Konunun daha fazla çarpıtılmaması adına bazı hususları açıkça ifade etmek istiyorum. İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır.

Seray Kaya: ’Geçmişe Dayanan Bir Arkadaşlık Yok’

Bunun aksini ima eden veya farklı bir hikâye üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi karşı tarafla geçmişe dayanan bir arkadaşlığım ya da dostluğum da söz konusu değildir. Yaklaşık 6-7 yıl önce, kadınların ve erkeklerin ayrı bulunduğu bir düğünde aynı ortamda yalnızca kısa bir süre bulunduk ve kendisiyle ayaküstü sohbet ettik.

Seray Kaya: ’Sosyal Medya Takibi Nezaketten İbaret’

Daha sonra sosyal medyada beni takip etmesi üzerine, yalnızca nezaket gereği kendisini takip ettim. O tarihten sonra kendisiyle bir daha karşılaşmadım. İddia edildiği gibi üçümüzün bir araya geldiği, aynı masada oturduğu veya birlikte vakit geçirdiği bir dönem de hiçbir zaman olmamıştır. Üstelik tüm bunların, anlaşmalı bir boşanmanın ardından, belirli gün ve zamanlarda doğruluğu ve tutarlılığı bulunmayan iddialarla tekrar tekrar gündeme getirilmesini anlamakta güçlük çekiyorum.

Seray Kaya: ’Asılsız Mağduriyet Algısını Kabul Etmiyorum’

İki tarafın kendi aralarında yaşadığı veya yaşamadığı sorunlara beni dâhil ederek gerçeklerle örtüşmeyen bağlantılar kurulmasını ve bunun üzerinden asılsız bir mağduriyet algısı oluşturulmasını kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde benimle ilgisi olmayan meselelerin şahsım üzerinden farklı bir hikâyeye dönüştürülmeye çalışılmasını ve itibarımı zedelemeye yönelik söylemlerin kamuoyuna taşınmasını da kabul edilemez buluyorum.

Seray Kaya: ’İlişkimi İnkar Etmedim, İddialar Gerçek Dışı’

Konu gündeme geldikçe, haber peşinde olan muhabir arkadaşların bana yönelttiği sorulara dahi sessiz kalmamın nedeni, iki kişi arasındaki meselelerin yanı sıra masum bir çocuğun da bu süreçten etkilenme ihtimaliydi. Bir ilişkim olduğunu inkâr etmedim. Aksine, durumun hassasiyetini açıkça ifade ettim ve hakkımda ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledim.

Seray Kaya’dan Hukuki Süreç Başlatma Açıklaması

O dönemde söylediklerim nettir ve bugün de aynı sözlerin arkasındayım. Ancak artık bu konu, benim açımdan bir açıklama meselesi olmaktan çıkmıştır. Ailemi, sevenlerimi ve şahsımı bu süreçte üzen; gerçeği çarpıtan, şahsımı hedef alan, hakaret, iftira ve gerçeğe aykırı nitelikteki her türlü paylaşım, yayın ve söylemle ilgili hukuki süreci başlattığımı, yapılacak her türlü açıklama ve paylaşımın hukuki çerçevede değerlendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarım.

Sahra Işık’tan Seray Kaya’ya Cevap: ’Kanıtları Ortaya Dökmem’

SAHRA IŞIK'TAN YENİ KARŞILIK

Seray Kaya'nın açıklamasının ardından Sahra Işık da sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Işık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Hiçbir şeyi kanıtsız yapmam. Kanıtları da hemen ortaya dökmem, beklerim, iftira büyüsün, ağırlaşsın. Çünkü ben iftirayı atanın kendi yarattığı enkazın altında ezildiği anı izlerim''

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin