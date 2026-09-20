Sahra Işık'ın "evli adam avcısı" suçlamasına Seray Kaya'dan hukuki yanıt: "İlişkimiz boşanmadan sonra başladı"
Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini ısrarla aradığını ve mesaj attığını öne sürerek bazı görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Seray Kaya'ya da seslenen Işık'ın açıklamalarının ardından Kaya, Aybirdi ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini ilan etti. Hakkındaki iddialara uzun bir açıklamayla yanıt veren Kaya, ilişkinin her iki tarafın boşanmasının ardından başladığını belirterek hukuki süreç başlattığını duyurdu.
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